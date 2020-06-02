عمليات الكرامة: كمين محكم لقوات الوفاق في محور الكازيرما وصد هجوم واسع بمحاور جنوب طرابلس

افاد المركز الاعلامي لغرفة عمليات الكرامة بالمنطقة الغربية وقوع قوات الوفاق والمرتزقة السوريين فى كمين محكم وعنيف بمحور الكازيرما بمنطقة قصر بن غشير موقعاً اعدادا كبيرة من القتلى والجرحى والقبض على عدد اخر من العناصر.

وقال المركز في بيان مقتضب صادر عنه، أن ما حدث مجزرة بكل ماتعنيه الكلمة، مشيراً إلى أنه تم صد هجوم قوات الوفاق على الكازيرما والمطار وتم دحرهم بالكامل، نافياً تحقيق أي تقدم.

على ذات الصعيد، قالت مصادر مطلعة أن قوات الجيش الوطني تمكنت من صد هجوم نفذ من قبل عناصر قوات الوفاق في محاور الرملة وطريق المطار، منوهةً إلى أن قوات الوفاق عرضت مقاطع مصورة لمناطق وصلت إليها دون ان تستطيع السيطرة عليها والتمركز فيها.

ومنذ ساعات، اندلعت اشتباكات عنيفة في عدة محاور جنوب العاصمة طرابلس، أبرزها محوري الرملة وكوبري المطار والكازيرما وعين زارة وخلة الفرجان .

ووفقا لخبراء عسكريين فإن قوات الوفاق تضغط بهدف السيطرة على مطار طرابلس وقصر بن غشير للسير بالمعركة في نسق واحد اتجاه ترهونة نقطة السيطرة العامة للقوات المسلحة الليبية لتحرير العاصمة.

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