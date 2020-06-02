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عمليات الكرامة: كمين محكم لقوات الوفاق في محور الكازيرما وصد هجوم واسع بمحاور جنوب طرابلس

تم النشر منذُ 19 ساعة
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

افاد المركز الاعلامي لغرفة عمليات الكرامة بالمنطقة الغربية وقوع قوات الوفاق والمرتزقة السوريين فى كمين محكم وعنيف بمحور الكازيرما بمنطقة قصر بن غشير موقعاً اعدادا كبيرة من القتلى والجرحى والقبض على عدد اخر من العناصر.

وقال المركز في بيان مقتضب صادر عنه، أن ما حدث مجزرة بكل ماتعنيه الكلمة، مشيراً إلى أنه تم صد هجوم قوات الوفاق على الكازيرما والمطار وتم دحرهم بالكامل، نافياً تحقيق أي تقدم.

على ذات الصعيد، قالت مصادر مطلعة أن قوات الجيش الوطني تمكنت من صد هجوم نفذ من قبل عناصر قوات الوفاق في محاور الرملة وطريق المطار، منوهةً إلى أن قوات الوفاق عرضت مقاطع مصورة لمناطق وصلت إليها دون ان تستطيع السيطرة عليها والتمركز فيها.

ومنذ ساعات، اندلعت اشتباكات عنيفة في عدة محاور جنوب العاصمة طرابلس، أبرزها محوري الرملة وكوبري المطار والكازيرما وعين زارة وخلة الفرجان .

ووفقا لخبراء عسكريين فإن قوات الوفاق تضغط بهدف السيطرة على مطار طرابلس وقصر بن غشير للسير بالمعركة في نسق واحد اتجاه ترهونة نقطة السيطرة العامة للقوات المسلحة الليبية لتحرير العاصمة.

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المشهد

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تعليقات

  • المضخك ان الجيش الوطنى يتبع نفس الخطة الذكية لجر المليشيات الى المصيدة والفتك بهم على اسوار المطار للمرة الخمسين ونفس غباوة الحمار الذى يدفع المليشيات للتهلكة ففى الصباح يتصورا فى المصيدة وفى المساء نرى جثثهم فى الطرقات او اسرى لدى الجيش !!!

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  • المضحك ان المرتزق السورى الذى كلن يتباهى بالذخيرة التركية التركية الكثيرة وقدرتهم على السيطرة على ليبيا والوصول لمصر عند السيسى وقع فى الاسر ومش خسارة فيه القلم الذى تلقاه على وجهه فى الفيديو الذى ظهر فيها اسيرا ولسه هايتنفخ ويتناك مثل مرشده فى مصر !!!

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  • الي. خونا. جهاد. النكاح. زي. مايقولون. اللي. يجي. على. مصر. مايسلمش. وإذا. تذكرت. الإرهابي. البوكة. لما. قال. انه. سوف. يحاصر. مصر. والكلام. الفارغ. لقيناه. تاني. يوم. تنفجر. في. وجه. القبيح. دبابة. ويموت. وكأنها. لعنة. الفراعنة

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