نداء عاجل لتوفير طبيب ومساعد تخدير لإجراء عملية لمصابة بـ«كورونا» في سبها

وجه عميد بلدية سبها، الشاوش غربال، اليوم الثلاثاء، نداءا عاجلا من أجل توفير طبيب تخدير ومساعد طبيب تخدير من أجل إجراء عملية جراحية لإزالة المرارة لمواطنة بالمدينة مصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بحسب تدوينه نشرها عبر صفحته على «فيسبوك».

ونوه غربال إلى أن الطبيب المتطوع لإجراء العملية هو الدكتور مهدي الصكلول ومعه طاقم تمريض تطوع لإجراء العملية الجراحية، مناشدا من لديه القدرة من أطباء التخدير الحضور للمساعدة.

«مكافحة الأمراض»: 12 حالة إصابة جديدة بـ«كورونا».. ويطالب مواطني سبها بعدم الخروج منها

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في بيان اليوم عن اكتشاف 10 صابات جديدة بفيروس كورونا المستجد بمدينة سبها التي سجلت خلال الأيام الأخيرة معدلات مرتفعة بالإصابة بالفيروس.

وأهاب المركز بالمواطنين المقيمين في سبها «ضرورة اتباع الإرشادات الوقائية والاحترازية اللازمة، والتي تشمل حظر التجول والحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي والاستمرار في عمليات التعقيم والتطهير والنظافة الشخصية».

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