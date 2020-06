38 حزبًا قوميا يطالبون الدول العربية بالتحرك العاجل لوضع حد للتدخل التركي في ليبيا

أعلن 38 حزبا من الأحزاب القومية العربية، الثلاثاء، دعمهم للجيش والشعب الليبي في مواجهة الغزو التركي ومخططات جماعة الإخوان الإرهابية.

وأدانت الأحزاب في بيان لها، سياسات النظام التركي في دعمه للجماعات الإرهابية التي تعيث فسادا في ليبيا، مطالبة الجماهير العربية إلى التحرك العاجل من أجل الضغط على الأنظمة العربية والمجتمع الدولي لوضع حد لجرائم النظام التركي وتدخله في ليبيا ولإنهاء كل التدخلات الخارجية بها.

