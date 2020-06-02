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ديوان المحاسبة يدرس عقود 5000 وحدة سكنية

تم النشر منذُ 18 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ناقش مدير مكتب تصديق العقود في ديوان المحاسبة خالد حمزة أمس الاثنين الملاحظات المدونة حول إجراءات التعاقد على مشروع تنفيذ 5 آلاف وحدة سكنية.

وتتم دراسة تنفيذ هذه الوحدات من خلال 20 عقد إنشاء تخص المواطنين النازحين أصحاب المساكن المتضررة نتيجة الاشتباكات المسلحة التي تشهدها العاصمة منذ العام الماضي.

ونوقشت في الاجتماع الذي حضره المستشار القانوني أحمد مسعود ورئيس مجلس إدارة جهاز تنفيذ الإسكان والمرافق ورئيس لجنة العطاءات، إجراءات التعاقد والمواقع المخصصة لإنشاء المشاريع المنتظرة ومشروعات الكهرباء المقترنة.

وشدد مدير مكتب تصديق العقود في ديوان المحاسبة على ضرورة توفير المستندات المطلوبة لإتمام دراسة العقود مطالبا الجهات المعنية بتنفيذ المشروعات بالرد على الملاحظات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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