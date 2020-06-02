إغلاق حدود شحات الإدارية بعد دخولها عائلات من الجنوب والغرب

أعلنت مديرية أمن شحات، مساء اليوم الثلاثاء، إغلاق الحدود الإدارية للبلدة اعتبارًا من الساعة 7 مساءً اليوم حتى 6 صباحًا لليوم التالي، وذلك بعد رصد دخول عائلات قادمة من المنطقتين الجنوبية والغربية إلى بلدية شحات.

وأوضح المكتب الإعلامي للمديرية، في تصريح تلقته «بوابة الوسط»، أن التعليمات الصادرة تأتي للمحافظة على صحة وسلامة المواطنين في البلدة، حيث سيسري إغلاق الحدود الإدارية من رأس التراب غربًا، ومنطقة أبلخنة شرقًا والفائدية جنوبًا اعتبارًا من اليوم.

يشار إلى أن مدير أمن شحات، ورئيس لجنة مكافحة وباء «كورونا» بالمدينة، العميد دكتور محمد فرج، قرر السبت تطبيق قرار حظر التنقل بين المدن الصادر من وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة.

ويأتي القرار تنفيذًا للإجراءات الاحترازية الهادفة للوقاية من خطر انتشار فيروس «كورونا المستجد»، ويستثني القرار الجهات المشار إليها في بلاغات اللجنة العليا لمجابهة «كورونا».

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