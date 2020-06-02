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“امغيب”: “أردوغان” ينفذ مخططاً دولياً لإرسال ما تبقى من التنظيمات الإرهابية في سوريا إلى ليبيا

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال النائب سعيد امغيب، عضو مجلس النواب، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ينفذ مخططاً دولياً لتجميع ما تبقي من مقاتلي التنظيمات الإرهابية في سوريا وإرسالهم الى ليبيا .

أضاف “امغيب” على حسابه بـ”فيسبوك” اليوم الثلاثاء: “الرئيس التركي أردوغان مرة اخرى يستخدم الأفكار الجهادية المتطرفة لإرسال الإرهابيين الى ليبيا مستقلاً الموافقة الدولية ليحقق بذلك غايتين في آن واحد؛ الأولى التخلص منهم والثانية لتهديد أمن الشقيقة مصر بشكل خاص وزعزعة أمن واستقرار البحر المتوسط بالكامل “.

وخلال الأيام الماضية، ألقت قوات الجيش الوطني الليبي القبض على العشرات من العناصر التكفيرية والإرهابية والمرتزقة السوريين ممن اعترفوا بإرسالهم إلى ليبيا من قبل المخابرات التركية بغرض القتال ضد قوات الجيش لصالح “حكومة الوفاق”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • لا يمكن للكلب المسعور اردوغان ان يتحرك خطوة واحدة الا بموافقة ترامب وبوتن حتى فى شمال سوريا على حدوده احتاج موافقة ترامب وبوتن فى صفقة معروفة الامريكان نهبوا نفط دير الزور والروس احتلوا القواعد التى تركها الامريكان لهم سليمة وفى ليبيا يرتكب اردوغان جريمة حرب علنا فى حماية بوتن وترامب حيث ينقل ارهابيين واسلحة فى طائرات وسفن مدنية علنا ولم نجد اى ادانة فالعالم تحول الى غابة غاب فيها القانون الدولى للاسف وليس امام الشعب الليبى المسلح سوى الجهاد ضد نفايات ارهابية يتم التخلص منها فى ليبيا فالروس يتخلصون منهم لصالح النظام السورى والامريكان بهدف تهديد اوربا ليطلبوا منه حمايتهم من الارهاب وقبول شروطه وتاديب فرنسا التى قالت ان الناتو مات سريريا !!!

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  • المجرم ترامب وقع فى شر اعماله فهو من اعطى ترخيص لزعيم الارهاب العالمى الداعشى اردوغان للعمل فى حمايته بتمويل من تميم كلب الصهاينة ولكن ترامب لم يتخيل ثورة غضب وجائحة كورونا تهدم كل احلامه القذرة

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  • را يستطيع اردوغان ومن خلفه ان يهددوا امن مصر فمن اعطاه الضوء الاخضر مشروط بعدم الدخول فى مواجهة اقليمية مع مصر تفسد مؤامراتهم وتوحد العرب حول مصر فكل مايسعوا اليه السيطرة على غرب ليبيا ليبقى الخوان كلاب الصهاينة فى المشهد السياسى ولكن الشعبين التونسى والليبى سيسحقا الخوان كما حدث فى مصر والسودان

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