“امغيب”: “أردوغان” ينفذ مخططاً دولياً لإرسال ما تبقى من التنظيمات الإرهابية في سوريا إلى ليبيا

قال النائب سعيد امغيب، عضو مجلس النواب، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ينفذ مخططاً دولياً لتجميع ما تبقي من مقاتلي التنظيمات الإرهابية في سوريا وإرسالهم الى ليبيا .

أضاف “امغيب” على حسابه بـ”فيسبوك” اليوم الثلاثاء: “الرئيس التركي أردوغان مرة اخرى يستخدم الأفكار الجهادية المتطرفة لإرسال الإرهابيين الى ليبيا مستقلاً الموافقة الدولية ليحقق بذلك غايتين في آن واحد؛ الأولى التخلص منهم والثانية لتهديد أمن الشقيقة مصر بشكل خاص وزعزعة أمن واستقرار البحر المتوسط بالكامل “.

وخلال الأيام الماضية، ألقت قوات الجيش الوطني الليبي القبض على العشرات من العناصر التكفيرية والإرهابية والمرتزقة السوريين ممن اعترفوا بإرسالهم إلى ليبيا من قبل المخابرات التركية بغرض القتال ضد قوات الجيش لصالح “حكومة الوفاق”.