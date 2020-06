أعلنت السفارة التركية، اليوم الثلاثاء، تصدقها علي النازحين ببلدية عين زارة بشحنة من المواد الغذائية والمعقمات إلى جانب مستلزمات صحية.

وأضافت في بيان لها، أن مكتب برامج طرابلس بمؤسسة تيكا (الوكالة التركية للتعاون والتنسيق) سلم 27 طن من المواد غذائية إلى مسؤولي البلدية

