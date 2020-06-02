اجتماع موسع لبلدية سرت لبحث مشاكل المواطنين

عقد بقاعة مديرية الأمن بسرت اليوم اجتماع موسع لبحث المختنقات التى تواجة المدينة فى الخدمات الأساسية.

واوضح مسؤول اعلام بلدية سرت ان الاجتماع الطأرى تدارس المعوقات والمشاكل المتعلقة بالمواطن والعراقيل التى تواجة الجهات الحكومية واوجة التقصير فيه.

كما ناقش المجتمعون ملفات تتعلق بالسيولة النقدية بالمصارف التجارية والتأكيد على ضرورة توفيرها وكدلك ملف الوقود بأنواعة للمحطات العاملة ببلدية سرت والعمل على اعادة تنظيمها وتوفيرها بشكل منظم ومحاربة مهربى الوقود وضبطهم واحالتهم للجهات المختصة ومتابعة عمل المحطات وتأمينها بشكل منظم .