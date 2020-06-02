خلال مكالمة هاتفية مع حفتر.. كونتي يجدد رفضه للحل العسكري في ليبيا

أخبار ليبيا24 – سياسة

جدد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، خلال محادثة هاتفية مع القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، رفضه الكامل لأي خيار عسكري في ليبيا وضرورة وقف فوري لإطلاق النار.

وناقش كونتي خلال المكالمة التي أجراها مع حفتر أمس الإثنين، العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة ومتابعة مؤتمر برلين الدولي بشأن الأزمة الليبية، بحسب ما نشرت الحكومة الإيطالية على موقعها الرسمي.

وأكد رئيس الوزراء الإيطالي للمشير حفتر، على ضرورة إيجاد الحل السياسي للأزمة الليبية، مطالبا باستئناف الحوار السياسي بين الليبيين سريعا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24