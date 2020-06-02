رئيس “الحكومة الليبية” يكلف بسرعة حل مشكلات النظافة

بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الثلاثاء المشاكل التي تعتري عمل شركات خدمات النظافة العامة، وإيجاد حلول دائمة لمعالجة وضعها المالي، وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي بالخصوص.

وبحسب بيان لوزارة الحكم المحلي، ضم الاجتماع وزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي، ووزير العمل والتأهيل الدكتور مسعود صوة، حيث طلب رئيس الحكومة بالعمل مع وزارة المالية والتخطيط لحل مشاكل هذه الشركات.

واطلع رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع على سير العمل بالوزارتين وأبرز المشاكل التي تواجه عملهما في الوقت الراهن، والحلول اللازم اتخاذها لضمان تقديم الخدمات للمواطنين على أكمل وجه.