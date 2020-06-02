نورلاند: الحوار مفتوح أمام “الأطراف الليبية المسؤولة”

بحث السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، اليوم الثلاثاء، خلال اتصال هاتفي، مع نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، آفاق العودة المبكّرة إلى محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، واستئناف الحوار السياسي.

ووفق بيان للسفارة، فقد “جدّد السفير التأكيد على أنّ الحوار مفتوح أمام جميع الأطراف الليبية المسؤولة المستعدة لوضع أسلحتها جانبا ورفض التدخل الأجنبي والالتقاء بالوسائل السلمية”.

من جهة أخرى، ندّد نورلاند بالقصف الذي استهدف يوم الأحد حديقة “سوق الثلاثاء”، في طرابلس، وأدّى إلى مقتل خمسة مدنيين وألحق إصابات بالغة بفتى صغير، حسب ما أفادت به التقارير.

بدوره، أكد معيتيق على “دور الولايات المتحدة الأمريكية المهم لتحقيق الاستقرار في ليبيا والعمل على إعادة افتتاح الحقول النفطية وما ترتب عن إغلاقها من ضرر على الميزانية العامة للدولة”، وفق إدارة التواصل والإعلام في حكومة الوفاق.

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