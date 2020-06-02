حملة توعوية لأصحاب المحلات التجارية ببلدية الغريفة

انطلقت في بلدية الغريفة حملة توعوية تستهدف أصحاب المحلات التجارية وأسواق الخضار الواقعة في نطاق البلدية ، برئاسة رئيس لجنة مجابهة فيروس كورونا، وبمشاركة الهلال الأحمر وجهاز الحرس البلدي والجهات الأمنية.

وتأتي هذه الخطوة بعد القرار الصادر من المجلس البلدي الغريفة بتطبيق حظر التجوال ابتداء من الساعة الثانية عشرة ليلا حتى التاسعة صباحا من اليوم التالي، والذي نص على إيقاف كافة النشاطات التجارية والخدمية باستثناء محلات المواد الغذائية ومواد التنظيف والمخابز ومحلات اللحوم، والسماح للصيدليات بالعمل طوال ال24 ساعة.

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