المجلس البلدي غدامس يناقش تخصيص 300 قطعة أرض سكنية للشباب

ناقش المجلس البلدي غدامس مع رئيس مكتب التخطيط العمراني بالبلدية توزيع 300 قطعة أرض سكنية للشباب للتخفيف من معاناتهم، إضافة للتقسيم السكني المقترح لهذه الأراضي.

وأوضح المجلس البلدي غدامس اليوم أن رئيس مكتب التخطيط أكد عدم وجود مانع لعرض تخصيص الأراضي للشباب، على أن تشكل لجنة لتخصيص العقارات من قبل المجلس البلدي تتولى هذا الأمر وفق الشروط التي يحددها.

ويضم التقسيم 300 قطعة أرض بمتوسط 400 متر مربع للقطعة الواحدة، مئة قطعة منها مسجلة باسم مصرف الادخار العقاري وفق المجلس، مشيرا إلى أن هذه الأراضي سيتم التفاهم عليها مع المصرف لإدراجها ضمن القطع المزمع تخصيصها.

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