تفاصيل الوضع الوبائي في المدن الليبية بالأرقام

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض خريطة الوضع الوبائي في المدن الليبية بالأرقام منذ إصداره البلاغ الأول حتى اليوم الثلاثاء 2 يونيو 2020 الساعة 5:27 مساءا، وفق ما نشره عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقال المركز إنه تلقى 6.206 بلاغا عن حالات الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا المستجد من مختلف المدن الليبية، مشيرا إلى أن عدد المتعافين من الإصابة بلغ 52 حالة، وعدد الحالات النشطة التي لا زالت مصابة بالفيروس «11 حالة» من إجمالي 168 حالة إصابة مسجلة في البلاد حتى الآن بينما توفي 5 حالات.

وأوضح المركز أن خريطة الحلات النشطة توزع كالتالي: طرابلس (27 حالة نشطة)، سبها (73 حالة نشطة)، الزاوية (حالة واحدة نشطة)، صبراتة (حالة واحدة نشطة)، زليتن (4 حالات)، وادي الشاطئ (2 حالات نشطة)، المحروقة (3 حالات نشطة).

وأضاف أن خريطة المتعافين من الإصابة توزعت كالتالي: طرابلس (37 متعافي)، مصراتة (10 متعافين)، وبنغازي (4 متعافين)، وصرمان (متعافي واحد). بينما توزعت حالات الوفاة الخمس المسجلة بسبب الفيروس بين: طرابلس (4 وفيات) وسبها (حالة واحد).

أما خريطة البلاغات بشان حالات الاشتباه والتي بلغ عددها 6.206 فكانت كالتالي: طرابلس (3058 حالة)، مصراتة (699 حالة)، بنغازي (647 حالة)، سبها (475 حالة) الزاوية (420 حالة)، صبراتة (203 حالة)، صرمان (107 حالة)، نالوت (79 حالة)، زليتن (76 حالة)، الخمس (48 حالة)، غريان (44 حالة)، العجيلات (38 حالة)، جنزور (38 حالة)، الرياينية (33 حالة)، الجفارة (26 حالة)، مسلاتة (25 حالة)، الجميل (15 حالة)، يفرن (15 حالة)، الرحيبات (15 حالة)، زلطن (14 حالة)، القلعة (14 حالة)، قصر الأخيار (12 حالة)، بني وليد (11 حالة)، غدامس (9 حالات)، البيضاء (7 حالات)، زوارة (7 حالات)، مزدة (7 حالات)، الزهرة (7 حالات)، الماية (7 حالات)، طبرق (6 حالات)، رقدالين (5 حالات)، أجدابيا (5 حالات)، تيجي (4 حالات)، الزنتان (4 حالات)، الرجبان (3 حالات)، وادي الشاطئ (3 حالات)، المحروقة (3 حالات)، الكفرة (2 حالات)، درنة (2 حالات)، امساعد (2 حالات)، البريقة (2 حالات)، العزيزية (2 حالات)، جادو (2 حالات)، سرت (حالة واحدة)، سوسة (حالة واحدة)، هراوة (حالة واحدة)، المرج (حالة واحدة)، السبيعة (حالة واحدة).

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