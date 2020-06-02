اجتماع لبحث المختنقات التي تواجه ملف الوقود في محطات سرت

بحث عضو المجلس التسييري لبلدية سرت فتحي فرج خلال اجتماع مع المدير العام لشركة ليبيا نفط في بنغازي مفتاح التاجوري، المختنقات التي تواجه ملف الوقود في محطات سرت والتي تشهد ازدحاما كبيرا رغم اتخاذ الإجراءات التنظيمية.

وتم الاتفاق على تزويد بلدية سرت ب16 شاحنة محملة بالوقود من قبل شركة ليبيا نفط، بإشراف لجنة الأزمة بالمجلس التسييري للبلدية، وأن يتم تزويد البلدية خلال اليومين التاليين بست شاحنات محملة بالوقود بأنواعه، توزع على مختلف المحطات للتخفيف من معاناة المواطنين، وتوفير الوقود للمركبات ووقود الديزل للمحطات والمخابز وغيرها.

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