إجراء 28 عملية جراحية بمستشفى قورينا التعليمي بشحات خلال مايو

قال عضو المكتب الإعلامي بمستشفى قورينا التعليمي ببلدية شحات، محمد أبوعجيلة، إن قسم الجراحة أجرى نحو 28 عملية جراحية خلال شهر مايو.

وأوضح أبوعجيلة لـ«بوابة الوسط»، الثلاثاء، أن العمليات التي أُجريت «كانت جميعها لحالات طارئة تستدعي التدخل الجراحي، رغم توقف قسم العمليات نتيجة إعلان حالة الطوارئ بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد».

وأضاف أن قسم الإسعاف والطوارئ بالمستشفى استقبل نحو 2027 مترددًا خلال شهر مايو، فيما استقبل قسم العظام نحو 603 حالات بالشهر نفسه.

يُشار إلى أن مستشفى قورينا التعليمي أوقف كافة العمليات الاختيارية في منصف مارس الماضي، ومنع الزيارات للنزلاء واقتصر على تواجد مرافق لكل مريض مع عدم السماح له بالخروج إلى حين مغادرة المريض من الإيواء، وذلك لحماية الأطقم الطبية والطبية المساعدة وأيضًا المرضى الذين يترددون على أقسام المستشفى.

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