اللجنة العليا لمكافحة وباء “كورونا” تُشدد على تطبيق الحظر التجول على الأشخاص والأنشطة التجارية

بنغازي 02 يونيو 2020 (وال)- أصدر رئيس الأركان العامة رئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء “كورونا” سيادة الفريق عبد الرازق الناظوري، تعليماته بتطبيق الحظر التجول على الأشخاص والأنشطة التجارية من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحًا.

هذا وجاء قرار – تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – على لسان مدير مكتب المعلومات والمتابعة بوزارة الداخلية مقرر اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا مقدم إبراهيم مصطفى الرمالي.

وطالب مقرر اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا مقدم إبراهيم مصطفى الرمالي – في كتاب موجه لرؤساء الغرف الأمنية المشتركة – يطالب فيه بتطبيق الحظر التجول بالتنسيق مع أعضاء الغرف، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي من شأنها وضع الحظر موضع التنفيذ.

وأضاف مقدم إبراهيم مصطفى الرمالي القرار جاء “إدراكًا من اللجنة العليا بخطورة هذه المرحلة في مواجهة انتشار وباء كورونا المستجد، وإيماء لسوء الحالة الوبائية في جنوب وغرب البلاد، وانتشار المرض بوتيرة متصاعدة، وتسجيل العديد من الحالات المصابة بتلك المناطق في الأيام القليلة الماضية، واستنادًا على القرارات والتدابير الاحترازية والوقائية التي اتخذتها اللجنة بالخصوص، ونظرًا لما تقتضيه المرحلة. (وال- بنغازي) ر ت

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