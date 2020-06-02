لجنة الأكشاك تتابع إجراءات تصحيح أوضاع الأكشاك داخل بنغازي

أكدت لجنة الأكشاك بمدينة بنغازي على عدم استقبال أي إجراءات جديدة في الوقت الراهن، وذلك لتنظيم إجراءات الملفات الموجودة لديها، مبينة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بإزالة كل ما هو غير قانوني، وتحديد المواقع المناسبة للأكشاك.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة يوم الأحد برئاسة عضو المجلس التسييري لبلدية بنغازي عبد الباسط الجازوري، وحضور عضو المجلس راضية المذبل وأعضاء اللجنة الممثلين لجهات الاختصاص، بشأن تصحيح الأوضاع القانونية للأكشاك ومراعاة عدم تسببها في الاختناقات المرورية، وآلية عملها وحصر أعدادها في المدينة.

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