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“استنفار” في شحات بعد دخول عائلات من الجنوب والغرب

تم النشر منذُ 17 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قرر مدير أمن شحات، رئيس لجنة مكافحة وباء كورونا بالمدينة، العميد محمد فرج، اليوم الثلاثاء، إغلاق الحدود الإدارية للمديرية من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحا، بعد رصد دخول عائلات قادمة من المنطقتين الجنوبية والغربية.

وقالت المديرية، بصفحتها في “فيسبوك”، إن المداخل التي ستُغلق هي رأس التراب غربا، وابلخنا شرقا، والفائدية من الجنوب، وسوسة من الساحل الشرقي، إضافة إلى كافة المداخل الفرعية.

وأصدر العقيد فرج تعليماته إلى جميع المراكز والأقسام بإخلاء كل الاستراحات والشاليهات في حدود المديرية، وطالب أصحاب المكاتب العقارية الالتزام بالتعليمات الصادرة حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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