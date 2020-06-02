رئيس مجلس الوزراء يبحث مشاكل عمل شركات خدمات النظافة العامة

بنغازي 02 يونيو 2020 (وال)- عقد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبد الله عبد الرحمن الثني اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لبحث المشاكل التي تعتري عمل شركات خدمات النظافة العامة.

هذا وبحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية خلال الاجتماع الذي عقده بمكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في بنغازي، بحضور وزيري الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي، والعمل والتأهيل الدكتور مسعود صوّة، إيجاد حلول دائمة لمعالجة مشاكل شركات خدمات النظافة العامة وضعها المالي.

وطالب رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية خلال الاجتماع، بضرورة العمل مع وزارة المالية والتخطيط، لحل كافة مشاكل هذه الشركات.

واطّلع رئيس مجلس الوزراء؛ على سيّر العمل بالوزارتين، وأبرز المشاكل التي تواجه عملهما في الوقت الراهن، والحلول اللازم اتخاذها لضمان تقديم الخدمات للمواطنين على أكمل وجه. (وال- بنغازي) ر ت

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