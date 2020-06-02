«فؤاد»: الضغوط الدولية على «حكومة الوفاق» ثاني أكبر كذبة في ليبيا

قال محمد فؤاد، الطبيب الليبي المقيم في إيطالياً، إن فائز السراج رئيس “حكومة الوفاق” يرغب في العودة إلى المفاوضات مع خليفة حفتر.

أضاف “فؤاد” الذي تقدمه وسائل إعلام “الإخوان” بوصفه “محلل سياسي”، على حسابه بـ”فيسبوك” اليوم الثلاثاء: “من أكبر الكذبات السياسية فى ليبيا بعد كذبة لا حل عسكرى للازمة فى ليبيا هى كذبة الضغوط الدولية ، امريكا لا تعترف بمصرف البيضاء و تعتبر العملة المطبوعة فى روسيا مزورة ، والسراج يعترف بهما اين هى الضغوط الدولية ” على حد قوله.

وتابع “فؤاد”: “اخيراً، مصرف ليبيا المركزى اوقف مرتبات قوات حفتر هل اعترضت اى دولة غربية ؟، واليوم، فرنسا وحفتر يرغبان فى العودة للمفاوضات وهذه هى رغبة السراج وشركاءه ” على حد قوله.