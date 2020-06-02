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«فؤاد»: الضغوط الدولية على «حكومة الوفاق» ثاني أكبر كذبة في ليبيا

تم النشر منذُ 17 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال محمد فؤاد، الطبيب الليبي المقيم في إيطالياً، إن فائز السراج رئيس “حكومة الوفاق” يرغب في العودة إلى المفاوضات مع خليفة حفتر.

أضاف “فؤاد” الذي تقدمه وسائل إعلام “الإخوان” بوصفه “محلل سياسي”، على حسابه بـ”فيسبوك” اليوم الثلاثاء: “من أكبر الكذبات السياسية فى ليبيا بعد كذبة لا حل عسكرى للازمة فى ليبيا هى كذبة الضغوط الدولية ، امريكا لا تعترف بمصرف البيضاء و تعتبر العملة المطبوعة فى روسيا مزورة ، والسراج يعترف بهما اين هى الضغوط الدولية ” على حد قوله.

وتابع “فؤاد”: “اخيراً، مصرف ليبيا المركزى اوقف مرتبات قوات حفتر هل اعترضت اى دولة غربية ؟، واليوم، فرنسا وحفتر يرغبان فى العودة للمفاوضات وهذه هى رغبة السراج وشركاءه ” على حد قوله.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • انت متخلف عقليا فلا يستطيع الكلب اردوغان ان يخطوا خطوة واحدة دون موافقة ترامب وبوتن ولا يستطيع السراج ان يخطوا خطوة واحدة دون اذن من السلطان المعتوه الذى يعلم جيدا انه لا يمكن هزيمة الجيش الوطنى المدعوم من الشعب الليبى وقبائله واقصى ما يحلم به اردوغان بقاء الخوان فى المشهد السياسى ولا يحدث لهم ماحدث فى مصر والسودان والمتحدث باسم الرئاسة التركية قال بالامس ان حفتر شريك غير موثوق به فهم يتمنون نيل رضاه عكس مايتوهم الخوان بان حفتر سيبعد من المشهد فكيف يبعد عن المشهد من يحظى بشعبية تمكنه من الفوز باى انتخابات رئاسية بفارق كبير من اول جولة كما حدث فى مصر مع المشير عبدالفتاح السيسى وفى النهاية لا مستقبل للخوان فى ليبيا سواء سلما او حربا فهم منبوزين فى اى مجتمع لانهم شواذ ولا ولاء لهم للوطن ومكانهم الطبيعى السجون

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  • الى الاخ العزيز صاحب التعليق رقم 1 فهذا الطبيب المخلل السياسى لا يفقه شئ فى السياسى مثل مرشد الخوان الطبيب البيطرى محمد بديع الذى كان يعامل عبيده معاملة الخرفان والبهائم ويتباهى بانه لو رشح ميت فى الانتخابات سيفوز وان يعامل من بايعوه معاملة الميث بين يد مغسلة وليست العبرة بالشهادة العلمية ففى الهند اطباء كبار يعبدون البقر وهذا الطبيب يعبد طبيب البقر !!!!

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