آخر مستجدات الوضع الوبائي في سبها

تعمل الحكومتان الليبية والوفاق، على احتواء أزمة انتشار فيروس كورونا، في مدينة سبها، على وجه التحديد، بسبب تزايد حالات الإصابة في وقت قصير.

وجدّد المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بعد إعلانه تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا في مدينة سبها، الاثنين، دعوته لأهالي المدينة بضرورة اتباع الإرشادات الوقائية اللازمة والتي تشمل حظر التجول والحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي والاستمرار في عمليات التعقيم والتطهير والنظافة الشخصية.

من جهته، أفاد مركز سبها الطبي، بأنه قام بتجهيز غرفة عمليات طارئة بقسم الطوارئ والإسعاف بالمركز، استعدادا لاستقبال حالة مصابة بفيروس كورونا تحتاج إلى إجراء عملية جراحية مستعجلة، مُعلناً في الوقت ذاته، عن إغلاقه الباب الرئيسي للمركز، بسبب عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية التي تم اتخاذها من قبل إدارة المركز المتمثلة في منع الزيارة للمرضى والدخول للحالات الطارئة فقط.

وذكر مكتب العلاقات العامة والإعلام المحلي بالمجلس البلدي سبها في سياق حراكه اليومي لاحتواء انتشار الفيروس، أنه تسلم ثمانية أجهزة قياس الحرارة عن بُعد، مشيرا إلى أنه سيتم تسليمها للجهات المعنية لمجابهة فيروس كورونا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية