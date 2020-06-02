مهندس ليبي يشارك في عملية إطلاق صاروخ تجاري يحمل رواد فضاء

شارك المهندس الليبي مالك عدنان إبراهيم البدري ضمن فريق المهندسين الذي أشرف على أول عملية إطلاق لصاروخ تجاري يحمل رواد فضاء إلى الفضاء الخارجي.

وسجل المهندس مالك اسمه ضمن الطاقم التقني التابع لشركة الفضاء الأمريكية (سبيس إكس) SpaceX والذي تولي أول يوم 5/31 /2020التحضير لإطلاق الكبسولة الفضائية (Crew Dragon) وعلى متنها اثنان من رواد الفضاء باستخدام الصاروخ (Falcon 9) في مهمة أنجزتها هذه الشركة العملاقة لصالح وكالة ناسا الفضائية.

ويعتبر مالك أحد الطلاب المتميزين الذين يجمعون بين التفوق والموهبة حيث أنهى دراسته الثانوية في ليبيا بتفوق عام 2012 ، ثم توجه بعدها للولايات المتحدة الأمريكية ليلتحق بجامعة تكساس TEXAS A&M UNIVERSITY وفيها درس الهندسة الميكانيكية و تحصل منها على البكالوريوس عام 2018 بتفوق وبمعدل بلغ 3.5 GPA .

وفتج ذكاء مالك وتفوقه الأبواب أمامه للحصول على فرصة في شركة (فضاء إكس) العملاقة التي تعد أكبر شركة في العالم في هذا المجال، وقد تم اختياره رغم صغر سنه وحداثة عهده بالعمل في هذا المجال ليكون ضمن الفريق الهندسي التقني الذي أعد وأشرف على تجربة الإطلاق.

كما يتمتع مالك بمواهب ومهارات متميزة، فهو لاعب موهوب في رياضة ( التنس) كما أنه لعب كرة القدم في نادي حي دمشق قبل أن ينتقل لصفوف نادي الأهلي بطرابلس ويتم اختياره ضمن فرق الناشئين البراعم ومن بعده الأشبال ثم الأواسط بالنادي العريق ،، كما أنه التحق بالكتّاب لحفظ القران الكريم.