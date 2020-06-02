ضمن سلسلة الاجتماعات المنعقدة بالخصوص .. رئيس مجلس الوزراء يبحث تفعيل قوانين وقرارات الضمان الاجتماعي فيما يخص التقاعد العسكري

بنغازي 02 يونيو 2020 (وال)- عقد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبد الله عبد الرحمن الثني، اجتماعًا لبحث آليات تفعيل قوانين وقرارات الضمان الاجتماعي الخاصة بالتقاعد العسكري.

هذا وقد حضر الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء أمس الإثنين، بمكتبه في ديوان مجلس الوزراء ببنغازي، وزير الصناعة الدكتور السنوسي صالح، ووزير الشؤون الاجتماعية الدكتور فتحية علي حامد، ووكيل وزارة المالية المكلف بتسيير مهام الوزارة السيد أمراجع غيث، ومدير إدارة الحسابات العسكرية بالقوات المسلحة اللواء عطية الشريف، ومدير إدارة التقاعد العسكري السيد سالم زوبي، ومدير إدارة التفتيش بالضمان الاجتماعي السيد الناجي المرتضي.

كما ضم الاجتماع مدير إدارة السكرتارية – مدير المكتب الخاص لرئيس مجلس الوزراء المكلف السيد عبد المنعم الشعافي، ومدير الإدارة القانونية بديوان مجلس الوزراء السيد صلاح ماضي.

وناقش رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع هو الثاني في سلسلة الاجتماعات المنعقدة بالخصوص، كيفية حلحلة العوائق والصعوبات المتعلقة بشريحة المتقاعدين عامة والعسكريين خاصة.

وأبدى صندوق الضمان الاجتماعي، استعداده لتذليل كافة الصعوبات، لتطبيق قانون التقاعد العسكري من خلال التنسيق بين وزارة المالية والحسابات العسكرية.

ويأتي الاجتماع لصرف مرتبات المتقاعدين؛ وذلك وفق الزيادة المقررة بقرارات مجلس الوزراء المعتمدة من قبل مجلس النواب.

وخلص الاجتماع على عقد الاجتماع الأخير، ضمن سلسلة الاجتماعات بهذا الخصوص في القريب العاجل، واعتماد القرارات والمقترحات اللازمة ووضعها حيّز التنفيذ. (وال- بنغازي) ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال