رئيس مجلس الوزراء يُتابع الوضع الصحي بمدينة سبها

بنغازي 02 يونيو 2020 (وال)- عقد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبد الله عبد الرحمن الثني، اجتماعًا لبحث الوضع الصحي في مدينة سبها وآخر المستجدات.

هذا وقد ناقش رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع الذي عقده بمكتبه في مقر ديوان مجلس الوزراء في بنغازي، بحضور وزير الصحة الدكتور سعد عقوب، ووكيل وزارة المالية والتخطيط المكلف بتسيير أعمال الوزارة الدكتور إمراجع غيث، سيّر العمل في مراكز الإيواء والعيادات التخصصية في مدينة سبها وبلديات الجنوب، والإجراءات المتخذة للحد من انتشار وباء كورونا بعد ظهور عدد من الحالات في الجنوب.

وبحث رئيس مجلس الوزراء سيّر العمل بالمستشفيات، وإدارات الخدمات الصحية في الجنوب، وآليات تدبير آلية الصرف عليها خلال الوقت الراهن، في ظل ما تمر به البلاد من ظروف.

كما تطرق الاجتماع بحث سيّر العمل بالخدمات الصحية في مناطق طبرق والجبل الأخضر. (وال- بنغازي) ر ت

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