بالأرقام.. الوضع الوبائي المحلي في جميع المدن

أصدر المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بياناً تفصيلياً للوضع الوبائي المحلي لكل مدينة منذ البلاغ الأول حتى مساء اليوم الثلاثاء.

وقال المركز إن عدد الحالات النشطة ما تزال مصابة بلغت 111 حالة جاءت كالتالي: طرابلس 27 حالة، سبها 73 حالة، زليتن 4 حالات، وادي الشاطئ حالتان، المحروقة 3 حالات، وحالة واحدة في كل من الزاوية وصبراتة.

وأشار المركز إلى أن عدد المتعافين من المرض أصبح 52 حالة، منهم 37 في طرابلس، و10 في مصراتة، و4 في بنغازي، ومتعافٍ واحد في صرمان.

وقال المركز، إن مجموع عدد البلاغات وحالات الاشتباه في ليبيا بلغ 6206 حتى اليوم، وجاءت كالتالي: طرابلس 3058 حالة، مصراتة 699 حالة، بنغازي 647 حالة، سبها 475 حالة، الزاوية 420 حالة، صبراتة 203 حالات، صرمان 107 حالات، نالوت 79 حالة، زليتن 76 حالة، الخمس 48 حالة، غريان 44 حالة، العجيلات 38 حالة، جنزور 38 حالة، الرياينية 33 حالة، الجفارة 26 حالة، مسلاتة 25 حالة، الجميل 15 حالة، يفرن 15 حالة، الرحيبات 15 حالة، زلطن 14 حالة، القلعة 14 حالة، قصر الأخيار 12 حالة، بني وليد 11 حالة، غدامس 9 حالات، البيضاء 7 حالات، زوارة 7 حالات، مزدة 7 حالات، الزهرة 7 حالات، الماية 7 حالات، طبرق 6 حالات، رقدالين 5 حالات، اجدابيا 5 حالات، تيجي 4 حالات، الزنتان 4 حالات، الرجبان 3 حالات، وادي الشاطئ 3 حالات، المحروقة 3 حالات، الكفرة حالتان، درنة حالتان، امساعد حالتان، البريقة حالتان، العزيزية حالتان، جادو حالتان، سرت حالة واحدة، سوسة حالة واحدة، هراوة حالة واحدة، المرج حالة واحدة، السبيعة حالة واحدة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية