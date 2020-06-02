غرفة عمليات الكرامة تعلن مقتل عشرات من مليشيات السراج والمرتزقة السوريين المدعومين من تركيا في محور الكازيرما

طرابلس 02 يونيو 2020 (وال)- أعلنت الغرفة عمليات الكرامة اليوم الثلاثاء، عن مقتل عشرات من مليشيات السراج والمرتزقة السوريين المدعومين من تركيا في محور الكازيرما.

وقالت غرفة عمليات الكرامة إن وحدات القوات المسلحة أوقعت خسائر فادحة في صفوف المليشيات بعد كمين محكم وعنيف بمحور الكازيرما بمنطقة قصر ابن غشير، ووقوع أعداد كبيرة من القتلى والجرحى في صفوف المليشيات والقبض على عدد آخر.

وأضافت غرفة عمليات الكرامة أن وحدات القوات المسلحة تصدت لهجوم المليشيات بمحور الكازيرما وطريق المطار، وتم دحرهم بالكامل، داعية المواطنين لعدم الالتفات لقنوات وصفحات الإخوان التي تروج الأكاذيب.

وأشارت غرفة عمليات الكرامة إلى أن السلاح الجو شن غارات ليلية وفجر الثلاثاء، على موقع داخل معسكر أبو معاذ بمدينة غريان، أسفر عن تدمير مجموعة من الآليات المُسلحة والمدرعات التركية المتواجدة بداخله.

وأوضحت الغرفة أن السلاح الجو استهدف أيضًا بعض مواقع الأخرى التابعة للمليشيات الإجرامية التركية، بأطراف مدينة غريان، وهي تمركزات لمدفعية وأسلحة متوسطة تستهدف قوات المسلحة ومنطقة العربان. (وال- طرابلس) ر ت

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