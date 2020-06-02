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الفاخري لـ218: مصاب بكورونا كسر الحجر وتجوّل في سبها

تم النشر منذُ 16 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال مدير فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض في سبها، الدكتور عبدالحميد الفاخري، في تصريح لـ”218″، إن أحد المصابين بفيروس كورونا والمفترض التزامه الحجر الصحي؛ كسر الحجر وتجوّل في مناطق وأماكن مختلفة بالمدينة، وحضر إلى المركز وخالط بعض المواطنين، مشبهاً إياه بـ”القنبلة الموقوتة”.

وطالب الفاخري جميع سكان المدينة بضرورة البقاء في بيوتهم حرصا على سلامتهم، واصفا الوضع في المدينة بالكارثي؛ مطالبا بالابتعاد عن المناكفات السياسية، ومحذرا من “غرق المركب بالجميع والانفجار الوبائي”، بحسب وصفه.

وأضاف أن المركز مستمر في استقبال عينات لشريحة المخالطين من المناطق المجاورة، مشددا على أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، يقدم خدماته للجميع، وهو مؤسسة مهنية حيادية ولا علاقة لها بالانقسام السياسي.

من جهته، ناشد مدير الشؤون الإدارية بالمركز خالد النمار، كافة الشرائح المخالطة للحالات المصابة ضرورة التوجه للسرية الطبية بمنطقة الثانوية لأخذ العينات منهم وإجراء الاختبارات اللازمة؛ محذرا أن معدلات انتشار المرض لن تتوقف إلا بالتزام المخالطين بالحجر الصحي.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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