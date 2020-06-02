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حمودة سيالة: عقيلة صالح وحفتر لن يكونا ضمن العملية السياسية

تم النشر منذُ 32 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم حمودة سيالة، رئيس ما يعرف بـ”مجلس النواب الموازي، أن المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب لا يمكن أن يكون شريكا سياسيا كونه كان من مؤيدي الانقلاب العسكري على المسار السياسي، حسب زعمه.

وواصل زعمه “سيالة” خلال لقائه مع قناة الجزيرة القطرية، قائلا: “أن العملية السياسية يجب أن تخلو من حفتر الذي قال إنهم لا يثقوا فيه بعد نقضه كل الاتفاقات السابقة، مشيرا إلى أنهم على استعداد للجلوس مع أي شخص من الطرف الآخر شريطة أن يؤمن بالحل السلمي”، وفق قوله.

وادعى رئيس مجلس النواب المنشقين أن حفتر هو من جلب المرتزقة إلى ليبيا، وأن شراكتهم مع تركيا خيار معلن وفق اتفاقات رسمية بين الطرفين، حسب تعبيره.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • من انت يازبالة انت مجرد عبد حقير للسلطان العثمانى دورك تسلم امك واختك وزوجتك للمرتزقة ينيكوهم مقابل حمايتكم ياديوث ولان غبى لم تشاهد اول امس المتحدث باسم سيدك وولى نعمتك سلطان الدعارة يقول ان حفتر شريك غير موثوق به عرفت انك حمار فهذا كلام من سيدك يامهبول

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  • ﻻ صفة لك يازبالة فانت والعدم سواء فعل تستطيع ياكلب ان تدخل اى مدينة فى اقليمى برقة او فزان بالطبع لا اما عقيلة صالح فهو رئيس البرلمان المعترف به دوليا ويحضر كل المؤتمرات الدولية وانت مجرد كلب ينبح فى الحمام ويتصور انه مترب !!!

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