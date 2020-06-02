حمودة سيالة: عقيلة صالح وحفتر لن يكونا ضمن العملية السياسية

زعم حمودة سيالة، رئيس ما يعرف بـ”مجلس النواب الموازي، أن المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب لا يمكن أن يكون شريكا سياسيا كونه كان من مؤيدي الانقلاب العسكري على المسار السياسي، حسب زعمه.

وواصل زعمه “سيالة” خلال لقائه مع قناة الجزيرة القطرية، قائلا: “أن العملية السياسية يجب أن تخلو من حفتر الذي قال إنهم لا يثقوا فيه بعد نقضه كل الاتفاقات السابقة، مشيرا إلى أنهم على استعداد للجلوس مع أي شخص من الطرف الآخر شريطة أن يؤمن بالحل السلمي”، وفق قوله.

وادعى رئيس مجلس النواب المنشقين أن حفتر هو من جلب المرتزقة إلى ليبيا، وأن شراكتهم مع تركيا خيار معلن وفق اتفاقات رسمية بين الطرفين، حسب تعبيره.