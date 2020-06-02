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الاعلام الحربي: صد الهجوم التاسع للوفاق بمحوري الرملة وطريق المطار

تم النشر منذُ 16 ساعة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 02 يونيو 2020 (وال)- أعلنت شعبة الإعلام الحربي اليوم الثلاثاء، أن وحدات العسكرية بالقوات المسلحة تمكنت من صد هجوم الفاشل من قبل مليشيات السراج والمرتزقة السوريين المدعومين من تركيا بمحوري الرملة وطريق المطار.

وقالت شعبة الإعلام الحربي إنه سيتم عرض صور ومقاطع مرئية لاحقًا بعد التأمين المواقع، مشيرة إلى أن مليشيات السراج والمرتزقة السوريين حاولوا توثيق لحظات تقدمهم بالفيديو لعرضها على مناصريهم لإيهامهم بالسيطرة على مواقع وحدات القوات المسلحة.

وأشارت شعبة الإعلام الحربي إلى أنه ‏لليوم التاسع على التوالي، تشهد المحاور العاصمة اشتباكات عنيفة على محاور الكازيرما، وطريق المطار، ومحور اليرموك، والرملة، بالإضافة إلى اندلاع اشتباكات متوسطة بمحوري عين زاره ووادي الربيع. (وال- طرابلس) ر ت

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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