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«الأمن القومي التركي»: دعمنا متواصل لـ«حكومة الوفاق» وسنحمي مصالحنا في «شرق المتوسط»

تم النشر منذُ 16 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

انعقد مجلس الأمن القومي التركي، برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، حيث أعلن عزمه مواصلة ما سماه، العمل من أجل حماية وحدة الأراضي السورية وتطهير المنطقة من الإرهابيين، وفق تعبيره.

أضاف “المجلس”: “سنواصل حماية مصالحنا في شرق المتوسط ولن نقدم أي تنازلات، وأيضاً سنواصل تقديم الاستشارات العسكرية لـ”حكومة الوفاق” في ليبيا، على حد قوله.

وتعتبر تركيا أكبر المتورطين في ليبيا بإرسالها المرتزقة السوريينمن مطاراتها إلى ليبيا عبر مطاري مصراتة ومعيتيقة للقتال ضد الجيش الوطني الليبي في صفوف مليشيات “حكومة الوفاق”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • ونحن سنواصل تطهير ليبيا من الخوان وكلاب اردوغان وارسال المزيد من الجثث لتدفن فى سوريا بخلاف من يتم تركه فى الصحراء من جرذان نافقة وكلهم سيمسكوا فى رقبة اردوغان يوم القيامة ملايين الضحايا فى كل مكان
    عن ابن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((يجيء الرجل آخذاً بيد الرجل، فيقول: يا رب، هذا قتلني: فيقول: لم قتلته؟ فيقول: قتلته لتكون العزة لك. فيقول: فإنها لي. ويجيء الرجل آخذاً بيد الرجل، فيقول: إي رب، إن هذا قتلني. فيقول الله: لم قتلته؟ فيقول: لتكون العزة لفلان. فيقول: إنها ليست لفلان، فيبوء بإثمه)) (1) وفي (السنن) للترمذي، وأبي داود، وابن ماجه، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة، ناصيته ورأسه بيده، وأوداجه تشخب دماً، فيقول: يا رب، سل هذا فيم قتلني؟ حتى يدنيه من العرش)). (2) ولعظم أمر الدماء فإنها تكون أول شيء يقضى فيه بين العباد. فقد روى البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء)) (3) . قال ابن حجر في شرحه للحديث: وفي الحديث عظم أمر الدم، فإن البداءة إنما تكون بالأهم، والذنب يعظم بحسب عظم المفسدة وتفويت المصلحة، وإعلام البنية الإنسانية غاية في ذلك. ولا تعارض بين هذا الحديث وحديث أن أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، قال ابن حجر العسقلاني: ولا يعارض هذا حديث أبي هريرة رفعه: ((إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته)) (4) الحديث أخرجه أصحاب (السنن)، لأن الأول محمول على ما يتعلق بمعاملات الخلق. والثاني: فيما يتعلق بعبادة الخالق. وقد جمع النسائي في روايته في حديث ابن مسعود بين الخبرين، ولفظه: ((أول ما يحاسب العبد عليه صلاته، وأول ما يقضى بين الناس في الدماء)) (5)

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