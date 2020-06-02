«الأمن القومي التركي»: دعمنا متواصل لـ«حكومة الوفاق» وسنحمي مصالحنا في «شرق المتوسط»

انعقد مجلس الأمن القومي التركي، برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، حيث أعلن عزمه مواصلة ما سماه، العمل من أجل حماية وحدة الأراضي السورية وتطهير المنطقة من الإرهابيين، وفق تعبيره.

أضاف “المجلس”: “سنواصل حماية مصالحنا في شرق المتوسط ولن نقدم أي تنازلات، وأيضاً سنواصل تقديم الاستشارات العسكرية لـ”حكومة الوفاق” في ليبيا، على حد قوله.

وتعتبر تركيا أكبر المتورطين في ليبيا بإرسالها المرتزقة السوريينمن مطاراتها إلى ليبيا عبر مطاري مصراتة ومعيتيقة للقتال ضد الجيش الوطني الليبي في صفوف مليشيات “حكومة الوفاق”.