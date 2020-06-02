الغنوشي يبرّر انحيازه لحكومة الوفاق الليبي بـ”الحياد الإيجابي”

دافع رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة الاسلامية في تونس راشد الغنوشي، خلال افتتاح الجلسة العامة اليوم الثلاثاء 2 جوان 2020 ، عن انحيازه في الأزمة الليبية الى جانب حكومة فائز السراج المدعومة من تركيا.

وفي تفسيره لهذا الانحياز، تحدث الغنوشي عما سماه “الحياد الايجابي. وقال “أمام ما يجري في ليبيا لا يمكن لدول الجوار أن تعيش اللامبالاة فإذا كان هناك حريقٌ لدى جارك لا يمكنك أن تكون محايدا فالواجب والضرورة يقتضيان أن تساهم في إطفاء الحريق”.

واضاف “لذلك الحياد السلبي لا معنى له فنحن ندعو إلى الحياد الإيجابي القائم على قاعدة الدفع بكلّ الفرقاء إلى حل سياسي وسلمي.”

وقال الغنوشي “تونس ورئيسها على تواصل مع حكومة الوفاق الليبية”، متهما “من يحتج على تواصله مع حكومة الوفاق، بأنه يريد بديلا عن الشرعية”، بحسب تعبيره.

وكان الغنوشي قد هنأ ، في 20 مايو الماضي، رئيس حكومة الوفاق في ليبيا، فايز السراج، باستعادة قواته المدعومة من تركيا قاعدة الوطية العسكرية القريبة من الحدود التونسية، ممّا أثار جدلا واسعا في صفوف المكونات السياسية في تونس التي اعتبرت ذلك تجاوزا لصلاحيات رئيس البرلمان.

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