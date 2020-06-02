المسماري: النظام التركي يسعى لنهب الثروات الليبية

أكد الناطق باسم الجيش أحمد المسماري أن النظام التركي يسعى لنهب الثروات الليبية والتحكم في حركة الملاحة في منطقة المتوسط.

وأشار المسماري خلال لقاء مع مجموعة من الإعلامين المصريين عبر تطبيق زوم إلى اندلاع اشتباكات في محوري عين زارة وخلة الفرجان مع الميليشيات المسلحة مضيفا أن القيادة العامة تتعاطى مع كافة الدول التي تطرح حلول ناجعة للأزمة الليبية بعيدا عن سيطرة الميليشيات والمرتزقة وأن القوات الجوية تقوم باستطلاع مباشر في منطقة الجبل الغربي بشكل كامل.

وبين المسماري أن المجموعات المتواجدة في مدينة غريان غرب البلاد إرهابية وأن الأحياء الجنوبية والغربية تحت نيران القوات المسلحة الليبية.

وأضاف المسماري أن قوات الجيش الوطني الليبي تصدت لمحاولات تقدم الميليشيات المسلحة لمدة ثمانية أيام من كافة محاور القتال وأن الوحدات العسكرية تمكنت من القضاء على عدد كبير من الإرهابيين خلال الأسبوع الماضى كما أن الجيش الليبي هو جيش وطني يقاتل من أجل السلام والاستقرار.

ولفت المسماري إلى أن القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية انخرطت بشكل كامل في كافة الدعوات لتفعيل الحل إلا أن انصياع رئيس حكومة الوفاق فايز السراج لأوامر تركيا وقطر وعدم امتلاكه أي رؤية للحل عرقل تلك الجهود مؤكدا أنه لا صحة لوجود خلافات بين القيادة العامة أو رئاسة مجلس النواب الليبى.

وأوضح المسماري أن إعلان قائد الجيش خليفة حفتر انهاء العمل بالاتفاق السياسي فى الصخيرات لا يعنى حل البرلمان الليبى.

وأكد المسماري أن الجنوب الليبى بات بؤرة لتنظيم داعش الإرهابى وأن الجيش الليبى تمكن من القضاء على عدد كبير من الإرهابيين خلال محاولات للتحرك جنوب البلاد.

واعتبر المسماري أن الأطراف الدولية لم تتمكن من تشخيص الأزمة الليبية بشكل سليم مشيدا بموقف القيادة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسى في نقل حقيقة ما يجرى في ليبيا لكافة الأطراف الإقليمية والدولية.

ورجح المسماري فشل كافة جولات العسكريين في جنيف مضيفا أن أنجح الاجتماعات للعسكريين الليبيين كانت فى مصر وتم معالجة العديد من المشكلات لافتا إلى أن القيادة العامة تشترط حل الميليشيات وإخراج المرتزقة السوريين والمستشارين الأتراك من ليبيا.

وبين المسماري أن القوات المسلحة الليبية رصدت انتقال عناصر من جبهة النصرة الإرهابية وحراس الدين وعناصر من جماعة الإخوان مشددا على أن القيادة العامة للقوات المسلحة ترفض إقامة أى قواعد عسكرية فى ليبيا حتى لا تتحول ليبيا لساحة للصراعات