«المالية»: 6.66 مليار دينار إيرادات رسوم بيع النقد الأجنبي وصل الخزانة العامة منها 700 مليون

قالت وزارة المالية بحكومة الوفاق إن قيمة إيرادات الرسم على مبيعات النقد الأجنبي المحققة 6 مليارات و 662 مليون دينار في الفترة من أول يناير وحتى 30 أبريل من العام الجاري، لكنها أوضحت أن تلك الإيرادات المحالة إلى حسابات الخزانة العامة لدى المصرف المركزي لم تتعد 700 مليون دينار.

وأضافت الوزارة في بيان توضيحي حول متابعة الإيرادات والنفقات العامة خلال الفترة نفسها، أن قيمة الإيرادات النفطية من واقع حسابها المقوم بالدينار لدى المصرف المركزي بلغت 4 مليارات و 489 مليون دينار، منها مليار و 978 مليون إيرادات الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري.

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