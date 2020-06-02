«السفير الأمريكي»: بحثت مع «معيتيق» مفاوضات «5 + 5» واستئناف الحوار السياسي

جدد السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، الثلاثاء، دعوته لحوار بين جميع الأطراف المتصارعة بالبلاد.

وقالت السفارة الأمريكية بطرابلس، في بيان عبر حسابها على “تويتر”، إن “نورلاند” أجرى محادثة مع النائب بـ”المجلس الرئاسي” أحمد معيتيق، الإثنين.

وأكد البيان أن الجانبين “تشاورا حول آفاق العودة المبكّرة إلى آلية 5 + 5 (لجنة عسكرية مشتركة) واستئناف الحوار السياسي”.

وبحسب البيان، جدّد “نورلاند”، خلال المحادثة، التأكيد على أنّ “الحوار مفتوح أمام جميع الأطراف الليبية المسؤولة المستعدة لوضع أسلحتها جانبا ورفض التدخل الأجنبي والالتقاء بالوسائل السلمية” على حد قوله.

وندّد السفير الأمريكي بالقصف الذي استهدف، الأحد، حديقة عامة بطرابلس وأدّى إلى مقتل 5 مدنيين، وألحق إصابات بالغة بصبي صغير، بحسب البيانن.

والإثنين، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قبول “الجيش الوطني” و”حكومة الوفاق” استئناف مباحثات وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية المرتبطة بها.

وأكدت البعثة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني، أن تلك المباحثات والترتيبات تأتي بناءً على مسودة الاتفاق التي عرضتها البعثة على الطرفين خلال محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في 23 فبراير الماضي.