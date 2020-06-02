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مواطنون عالقون في ماليزيا يطالبون بإعادتهم إلى ليبيا

تم النشر منذُ 15 ساعة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أعلن عدد من المواطنين الليبيين العالقين في دولة ماليزيا عن اعتصام مستمر داخل مقر السفارة الليبية إلى أن يتم اتخاذ إجراءات عاجلة للعودة بهم إلى ليبيا، مطالبين في بيان لهم بضرورة الإسراع في مباشرة إجراءات العودة، وإلا سيتم تصعيد الاعتصام إلى إقفال السفارة.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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