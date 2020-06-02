كتيبة سُبل السلام تضبط 4 شاحنات وقود كانت في طريق إلى الجارة تشاد

الكفرة 02 يونيو 2020 (وال)- أعلنت كتيبة سُبل السلام اليوم الثلاثاء، عن ضبط عدد 4 شاحنات وقود كانت مهربة إلى الجارة تشاد.

وأضافت الكتيبة أنه تم مصادرة سيارة نوع تويوتا فجعة قادمة من تشاد، على متنها عدد من المهاجرين غير الشرعيين.

وأوضحت الكتيبة – عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك – أنه بعد صدور قرار من القائد العام المشير خليفة حفتر، بشأن إغلاق الحدود مع دول الجوار، وذلك بعد تفشي وانتشار وباء فيروس كورونا في عدد كبير من دول العالم، عليه قام آمر كتيبة سُبل السلام التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي عبد الرحمن هاشم بتنفيذ القرار، وتم على الفور خروج الدوريات بشكل مستمر لتنتشر في الجنوب الشرقي. (وال- الكفرة) ع ع/ ر ت

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