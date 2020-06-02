خارجية النواب تصدر بيانا بشأن احتجاز مالطا لأموال ليبية

أكدت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب أن إجراءات طباعة العملة الليبية التي جرت سنة ألفين وست عشرة، تتفق مع التشريعات الليبية، وغير مخالفة لأي معاهدة دولية.

وأعرب رئيس لجنة الخارجية بالبرلمان يوسف العقوري عن استغرابه للبيان الصادر عن الناطق باسم الخارجية الأمريكية، والذي يلمح إلى أن عملية الطباعة أجريت بصورة غير قانونية.

وأشار العقوري إلى أن لجنة الخارجية بمجلس النواب تنتظر توضيحا قانونيا من السلطات المالطية بخصوص احتجازها لشحنة العملة المطبوعة بواسطة شركة جوزناك الروسية، مؤكدا متابعة اللجنة للملف بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

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