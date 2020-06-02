السفير الأمريكي لمعيتيق: الحوار مفتوح أمام جميع الأطراف الليبية
طرابلس-بوابة افريقيا الاخبارية |
02 June, 2020
أكد أجرى السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند خلال مباحثات مع نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق على أنّ الحوار مفتوح أمام جميع الأطراف الليبية المسؤولة المستعدة لوضع أسلحتها جانبا ورفض التدخل الأجنبي والالتقاء بالوسائل السلمية
وبينت السفارة الأمريكية لدى ليبيا في سلسلة تغريدات بموقع “تويتر” أن نورلاند ندد بالقصف الذي استهدف يوم الأحد حديقة عامة بطرابلس وأدّى إلى مقتل خمسة مدنيين وإلحاق إصابات بالغة بصبي صغير حسب ما أفادت به التقارير.
وبحث الجانبين آفاق العودة المبكّرة إلى الحوار العسكري المعروف بلجنة 5 + 5 واستئناف الحوار السياسي.
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