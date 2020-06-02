أكد أجرى السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند خلال مباحثات مع نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق على أنّ الحوار مفتوح أمام جميع الأطراف الليبية المسؤولة المستعدة لوضع أسلحتها جانبا ورفض التدخل الأجنبي والالتقاء بالوسائل السلمية

وبينت السفارة الأمريكية لدى ليبيا في سلسلة تغريدات بموقع “تويتر” أن نورلاند ندد بالقصف الذي استهدف يوم الأحد حديقة عامة بطرابلس وأدّى إلى مقتل خمسة مدنيين وإلحاق إصابات بالغة بصبي صغير حسب ما أفادت به التقارير.

وبحث الجانبين آفاق العودة المبكّرة إلى الحوار العسكري المعروف بلجنة 5 + 5 واستئناف الحوار السياسي.