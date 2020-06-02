تعاون بين اليابان و”الوطنية للنفط” للاستثمار في حوض سرت النفطي

كشف موقع “MEI ” الإخباري المهتم بالشؤون النفطية حول العالم إن هناك تعاونا بين ممثلي شركة النفط اليابانية (JAPEX) ومسؤولين من المؤسسة الوطنية للنفط بالإضافة إلى “الكونسورتيوم.
وأوضح الموقع أن الأطراف الثلاثة عبارة عن تجمع اتحادي استثماري، والذي انتهى مطلع هذه السنة من دراسة حول التطوير في حوض سرت النفطي.
وبحسب الموقع جاءت زيارة الوفد الياباني في بداية هذا العام في خضم اضطراب داخلي طويل الأمد في ليبيا، وغالبًا ما يتم وصف علاقة اليابان بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالعلاقة القوية من حيث الموازنة بين الاعتماد على الطاقة وضرورة الحفاظ على تحالف أمني قوي مع الولايات المتحدة.
وأضاف الموقع أن النهج الياباني التقليدي تجاه ليبيا يواجه قيودًا خطيرة في البيئة الفوضوية الحالية للبلاد.
ونتيجة لذلك، خفت مشاركة طوكيو في ليبيا في السنوات الأخيرة مقارنة بحماس العقود السابقة وأصبحت الأدوات الدبلوماسية التي ساعدت اليابان على بناء علاقات في ليبيا في العقود السابقة أقل فائدة في مواجهة دولة ممزقة وحرب أهلية مستمرة .
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