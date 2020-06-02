تعاون بين اليابان و”الوطنية للنفط” للاستثمار في حوض سرت النفطي

كشف موقع “MEI ” الإخباري المهتم بالشؤون النفطية حول العالم إن هناك تعاونا بين ممثلي شركة النفط اليابانية (JAPEX) ومسؤولين من المؤسسة الوطنية للنفط بالإضافة إلى “الكونسورتيوم.

كشف موقع “MEI ” الإخباري المهتم بالشؤون النفطية حول العالم إن هناك تعاونا بين ممثلي شركة النفط اليابانية (JAPEX) ومسؤولين من المؤسسة الوطنية للنفط بالإضافة إلى “الكونسورتيوم.

وأوضح الموقع أن الأطراف الثلاثة عبارة عن تجمع اتحادي استثماري، والذي انتهى مطلع هذه السنة من دراسة حول التطوير في حوض سرت النفطي.

وبحسب الموقع جاءت زيارة الوفد الياباني في بداية هذا العام في خضم اضطراب داخلي طويل الأمد في ليبيا، وغالبًا ما يتم وصف علاقة اليابان بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالعلاقة القوية من حيث الموازنة بين الاعتماد على الطاقة وضرورة الحفاظ على تحالف أمني قوي مع الولايات المتحدة.

وأضاف الموقع أن النهج الياباني التقليدي تجاه ليبيا يواجه قيودًا خطيرة في البيئة الفوضوية الحالية للبلاد.

ونتيجة لذلك، خفت مشاركة طوكيو في ليبيا في السنوات الأخيرة مقارنة بحماس العقود السابقة وأصبحت الأدوات الدبلوماسية التي ساعدت اليابان على بناء علاقات في ليبيا في العقود السابقة أقل فائدة في مواجهة دولة ممزقة وحرب أهلية مستمرة .