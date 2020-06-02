المسماري: رصد سفينة شحن تركية في رحلة مريبة تحمل دبابات

كشف الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري عن رصد سفينة شحن تركية في رحلة وصفها بالمريبة تحمل دبابات – ام ستين.

وقال المسماري إن السفينة غادرت إسطنبول إلى ليبيا في العشرين من مايو ووصلت إلى ميناء مصراتة في ال28 من مايو، مشيرا إلى تزامن حركة السفينة مع فرقاطات تركية كانت قريبة منها.

هذا وأكد المسماري قيام مغردين بشكر قطر وتركيا على إرسال هذه الدبابات، ونشروا صورا للشحنة بالقرب من مصراتة، وشاحنة تحمل آلية عسكرية.

المسماري كشف أيضا عن رصد باخرة إيطالية بالقرب من السفينة التركية.

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