مدير المرصد السوري: انهيار حلم أردوغان سيكون في ليبيا

قال مدير المرصد السوري رامي عبدالرحمن إن انهيار حلم أردوغان سيكون في ليبيا عاجلا أم آجلا، والسبب أن إرادة الشعوب أقوى من إرادة الإجرام، حسب تعبيره.

عبد الرحمن أشار بحسب المكتب الإعلامي للمرصد إلى أن هؤلاء المرتزقة الذين أرسلوا للقتال في ليبيا ليس لديهم قضية.

منبها إلى أن الأرقام التي يتم التصريح بها لا تشمل المجموعات المتطرفة من جنسيات غير سورية حيث كانت الحكومة التركية تنقل عددا كبيرا منهم عبر جسر معاكس باتجاه ليبيا سواء من المقاتلين السابقين لتنظيم داعش الإرهابي، أو المتطرفين الذين كانوا في إدلب وهم من جنسيات أخرى.

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