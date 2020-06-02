المسماري: رصدنا وصول دبابات M60 إلى ميناء مصراتة عبر سفينة شحن تركية

ليبيا – أعلن المتحدث باسم الجيش اللواء أحمد المسماري اليوم الثلاثاء رصد سفينة شحن تركية في رحلة مريبة تحمل دبابات “M60” مملوكة لشركة تركية باسم”CIRKIN”والشركة مملوكة للدولة التركية منذ 2014.

المسماري وفي بياناً له تلقت المرصد نسخة منه أوضح أن السفينة غادرت من اسطنبول الى ليبيا خلال 20 الى 21 مايو الماضي وصلت ميناء مصراته في تاريخ الـ 28مايو الساعة 10:55 صباحاً.

وأضاف:”المريب أن تزامن حركة السفينة مع فرقاطات تركية كانت قريبة منها كذلك رصد الموقع المختص علي موقع تويتر بتاريخ 29-5 بعد وصول السفينة بيوم مغردين يشكرون تركيا علي ارسال دبابات M60 ونشروا صورة للشحنة بالقرب من مصراته لشاحنة تحمل الية عسكرية تبدو دبابة”.

الناطق باسم الجيش تابع:”كما توجه بالشكر مغردون الي قطر علي ارسالها دبابات M60 وقال المرصد انه بالفعل كانت باخرة C17 قطرية قد تكون ايضاً نقلت الشحنة من دبابات M60 كما تم رصد باخرة ايطالية بالقرب من السفينة بمسافة 10NM ولم تعترضها والسفينة ليست مشاركة في عملية ايريني الأوربية”.

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