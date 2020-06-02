مجلس الأمن القومي التركي: ماضون في دعم حكومة الوفاق بالاستشارات العسكرية

أكد مجلس الأمن القومي التركي، اليوم الثلاثاء، إن أنقرة ستواصل «تقديم الاستشارات العسكرية للحكومة الشرعية في ليبيا من أجل إحلال السلام والاستقرار»، في إشارة إلى حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، وفق بيان نقلته وكالة «الأناضول».

ودعا المجلس المجتمع الدولي «إلى اتخاذ موقف مبدئي ضد الذين يغتصبون إرادة الشعب الليبي ويستهدفون الحكومة الشرعية الليبية».

وقال مجلس الأمن القومي التركي في البيان الذي صدر عقب اجتماعه «بحثنا مواقف الدول المعادية لأنشطتنا المشروعة في المتوسط وأكدنا على الاستمرار في حماية مصالحنا بالبر والبحر والجو دون تقديم أية تنازلات».

كما تعهد المجلس بمواصلة «العمل من أجل حماية وحدة الأراضي السورية وتطهير المنطقة من الإرهابيين».

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