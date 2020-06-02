مجلس الأمن التركي: سنواصل دعم “الوفاق”

قال مجلس الأمن القومي التركي، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع ترأسه الرئيس رجب طيب أردوغان، إن تركيا ستواصل تقديم الاستشارات العسكرية لحكومة الوفاق الوطني الليبية.

وتدعم تركيا حكومة الوفاق بمختلف أنواع الأسلحة وبمرتزقة سوريين للقتال إلى جانبها في حربها ضد قوات الجيش الوطني.

وقال مجلس الأمن القومي، إن تركيا ستواصل حماية حقوقها ومصالحها في البحر الأبيض المتوسط “دون أي تنازلات”.

ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه تركيا إرسال المرتزقة السوريين إلى ليبيا، حيث قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الاثنين، إن أنقرة أرسلت دفعة جديدة مكونة من 400 مرتزق من الفصائل السورية الموالية لها، لدعم قوات حكومة الوفاق.

وأضاف المرصد، الذي تتبّع عمليات نقل المرتزقة إلى ليبيا منذ بداياتها، أن الدفعة الجديدة رفعت أعداد المرتزقة الذين وصلوا إلى ليبيا حتى الآن، إلى نحو 11,600 مرتزق من الجنسية السورية.

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