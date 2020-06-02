الإيرادات النفطية والسيادية غطت 21 % من إجمالي الإيرادات وقرض «المركزي» يمثل 71%

كشفت بيانات صادرة عن وزارة المالية بحكومة الوفاق عن أن نسبة المحقق من إجمالي الإيرادات النفطية والسيادية المقدرة للفترة من يناير حتى أبريل الماضي بلغت 88%، إذ تم تحصيل مليارين و 647 مليون دينار، مقابل 3.01 مليار دينار كانت مقدرة لها.

وبتحليل بيانات الوزارة يتبين أن الإيرادات النفطية والسيادية لم تغط إلا نحو خمس إجمالي الإيرادات المحققة خلال فترة الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري، إذ شكلت نحو 21% من الإجمالي البالغ 12 مليار و 518 مليون دينار.

وقد غطى قرض مصرف ليبيا المركزي ما نسبته 71% من هذه الإيرادات، إذ تبلغ قيمة القرض 8 مليارات و 902 مليون دينار، الأمر الذي انعكس أثره في تحسن نسبة الإيرادات المحققة (98%) مقابل المقدرة للشهور نفسها.

وعدا الإيرادات النفطية والسيادية الأخرى، أشارت بيانات الوزارة إلى أن إيرادات الاتصالات بلغت نحو 228.3 مليون دينار جرى تحصيلها خلال الشهور الأربعة، إلا أنها كانت تخص إيرادات العام 2019.

أما على صعيد الإنفاق للفترة نفسها، أظهرت بيانات وزارة المالية أنه إجمالي الإنفاق جرى خفضه بنسبة 9% ليصل إلى 11 مليار و 642 مليون دينار تمثل 91% من إجمالي النفقات المقدرة والبالغة 12 مليارا و 833 مليون دينار.

في حين أشار في بند الإنفاق إلى أن المنح الشهرية للطلبة الدارسين بالخارج بلغت 39 مليون دينار عن الربع الأول من العام 2020

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