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“حفتر” مطلوب محليا وخارجيا .. غويلة: على بعثة الأمم المتحدة أن تثقي الله

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات

اتهم عضو ماتسمي بهيئة علماء ليبيا ودار الإفتاء الداعمة للجماعات الإرهابية، المدعو عبدالباسط غويلة،  الأمم المتحدة بالعمل ضد الشعوب، مؤكدا أن المسألة أصبحت خطيرة، وإن الليبيين وغيرهم عرفوا هذا الظلم، حسب وصفه .

غويلة قال ، في تدوينة له، إن الأمم المتحدة تدّعي كذبا بأنها مع حريات واختيارات الشعوب، لكنها أصبحت مفضوحة بين العالمين، مضيفا أنها لا تملك فقط سوى الشجب والشعور بالألم والإدانة والشعور بالقلق والضيق، حسب قوله .

وطالب الأمم المتحدة بمراجعة مواقفها مع المسلمين خاصة في ليبيا، ألا تضع يدها بيد قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر الذي وصفه بـ”ظالم” ومطلوب للعدالة في ليبيا وكذلك للعدالة الدولية، قائلا “ارتكب جرائم كبيرة في حق الليبيين، وغير الليبيين.. وهو الذي انقلب على الشرعية، وأنتم تساندونه بكل ما تملكون، بحسب وصفه ”.

وخاطب الأحزاب التي تتهيأ لقبول الجلوس مع حفتر  ومصالحته، قائلا “عليها أن تراجع نفسها، وتتق الله سبحانه وتعالى في دماء الليبيين”، مضيفا الله سبحانه وتعالى بين كل شيء في كتابه، وذكر أحوال المؤمنين، وأحوال الكافرين، وأحوال المنافقين، فليقرأ الإنسان سورة البقرة، ويراجع القرآن، ويعرف الصديق من العدو .

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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  • أنتم ياغبي ويا وقح انتم من تحاولوا شرعنة ارهابكم وهذا مستحيل ان محاوله اظفاء الشرعيه علي المليشيات الغجريه هراء ووقاحه فيا حيوان لا شرعيه لكم في ليبيا وانتم من يجب ان يقدم للمحاكمه لان حكومة فائز السراق لم تمنح الموافقه من برلمان البلاد الشرعي ولم يرضا البرلمان علي تشكيلها بالطريقه التي تمت وان تكونوا مدعومين من الخارج لانكم عملاء للاجنبي فهذا لا يمنح الشرعيه لكم بداخل البلاد

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  • لا ادري لماذا كل معتوه تجده أخواني وكل لقيط تجده أخواني وكل مجهول نسبه تجده أخواني غريبه اطوار الاخوان فلم تكن الصدفه التي تجمع بينهم اكيد مؤهلاتك لتكون أخواني هي ان تكون فيك عاهه او خصله سيئه الكذب البواح وغيرها من سيئات الاخوان فراقبوا معي وستجدوا كلامي ينطبق علي الاخوان تماما

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  • اتق الله انت وستجد ان ايات فى سورة البقرة تنطبق على تجار الدين امثالكم ولكنك حمار لا تفهم معناها قال تعالى :-
    وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آَمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ۸ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۹ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ۱۰ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ۱۱ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ ۱۲ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آَمِنُوا كَمَا آَمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آَمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ ۱۳ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آَمَنُوا قَالُوا آَمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ ۱٤ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ۱٥ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ۱٦ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ ۱٧ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ

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  • اتحدى هذا الحمار ان يكون فهم معنى السورة التى يحفظها اى مسلم ويبدأ بها صلاته وهى الفاتحة التى تبدأ بالبسملة ويدعوا فيها المسلم الهداية لجميع المسلمين بالقول اهدنا الصراط المستقيم ومع ذلك انتم مصرين ان تكونوا من المغضوب عليهم مع اليهود الصهاينة الممولين لاعمالكم القذرة والضالين من الصليبين فى ايطاليا وبريطانيا وامريكا تلهثون خلفهم لقتل المسلمين !!!

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  • لانه حمار فى ابسط مبادئ الاسلام لا يعرف ان الاسلام دين التسامح فى الدنيا والحساب يكون امام الله فلو ان السراج وباشاغا رغم كل جرائمهم جنحوا للسلم ومدوا يدهم لولى الامر الشرعى رئيس مجلس النواب المنتخب من الشعب ولا يمكن ان يعين الغرب الصليبى ولى امر الشعب الليبى طبعا ومع ذلك فان ولى الامر والجيش الذى يتبع قيادته برئاسة المشير سيعفوا عنهم الا اذا دخل الجيش وقبض عليهم فهل هناك عقوبات اشد من الواردة فى اية حد الحرابة التى قال فيها الله عز وجل :-
    إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ [المائدة:33]
    والاية التالية لها تحمل عفو مشروط
    إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ ۖ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (34)

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    • واضح ان هذا البغل تعلم الدين على يد اليهود شر خلق الله واصبح مثلهم عنصريا قلبه غلف وراس محجر اما المسلم من سلم الناس من لسانه ويده . وراينا رسول الله يستغفر للمنافقين ويزور جاره اليهودى عندما مرض رغم انه كان يلقى القاذورات فى طريقه لان اخلاق الاسلام تختلف عن اخلاقكم الصهيونية القذرة اعمامكم المال الحرام عن الطريق المستقيم فانتم كلاب النار الاشرار من شر ماخلق وكلنا نعتب على المشير انه يتعامل معكم باخلاق الاسلام على حساب حسم المعركة لو عاملكم باسلوبكم عملا بقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدوا عليكم فانتم قطعتم الرؤوس وتستحقوا نفس المعاملة

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