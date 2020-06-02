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الامارات تنتقد ادعاءات مندوب “الوفاق” حول ليبيا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

رفضت دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل قطعي ما ورد في رسالة المندوب الليبي في الأمم المتحدة بشأن دور إماراتي للصراع الدائر في ليبيا معتبرة أنها مغلوطة وتهدف إلى تشتيت الانتباه عن العمليات التركية الخطيرة.

وقالت الإمارات في رسالة وجهتها مندوبتها في المنتظم الأممي إنها ترفض الاتهامات الباطلة والمغلوطة التي وردت في رسالة مندوب حكومة الوفاق بتاريخ 13 مايو الماضي وفي بيانه بتاريخ 19 مايو، مشيرة إلى أن مواقفها الدائمة تجاه ليبيا تدحض ما ورد في كلام المندوب الليبي.

وأكدت في الرسالة إنها لا طالما دعمت الاستقرار في ليبيا وكانت دائما مع حل سياسي دائم يحقق تطلعات الشعب الليبي في الأمن وذلك عبر الوقف الفوري لإطلاق النار والانطلاق في عملية سياسية تحت رعاية الأمم المتحدة.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • الخلاف برز بعد إنقلاب ميليشيات فجر ليبيا على سلطة البرلمان المنتخبة صيف 2014 وإحتلال العاصمة ووقع التصادم مع سماسرة فبراير من جماعة الإخوان الذين أتوا من خارج ليبيا للسيطرة على الحكم بقوة سلاح الميليشيات بعد أن خسروا إلإنتخابات البرلمانية مارس 2014 ولم يتحصلوا الا على 25 مقعد من بين 200 مقعد أغلبهم أخفى إنتماءه وراء الترشيح كمستقل! ثم زاد الطين بلة بعد سيطرة تيار الإخوان المتشدد على الرئاسي بالوصاية بفضل ملايين الدولارات التي دفعها أمراء قطر تحت الطاولة، هذه حقيقة لا يختلف عليها إثنان! قبل أن تحصل هذه التجاوزات الخطيرة كانت أعلام الإمارات ترفرف في أحياء العاصمة عرفانا بجميل هذه الدويلة القزمية التي عدد مواطنيها البسطاء لا يتعدى المليون شهد لهم الليبيين بالفضل في تقديم العون والمساعدة للمهجرين الليبيين على حدود تونس ودعمهم اللامحدود لتوار فبراير الحقيقيين عام 2011، لا أحد ينكر دور رموز الإخوان وإعلامهم في تضليل وتأجيج الرآي العام من خلال 6 فضائيات أسسها ويمولها أمراء قطر بمئاة ملاين الدولارات هذه المحطات تبث من قطر وتركيا تروج لتنظيم الإخوان الإقليمي وداعميه وتتهم وتخون خصومهم السياسيين تحت رداء ليبي ثوري وما آدراك! من أبسط الأمثلة ما كانت تشيعه هذه الفضائييات عن الطيران الإماراتي وطيارين وجنود رعاة البل مدعين أنهم هم من يقاتل في صف قواة شرق ليبيا الى أن ظهرت الحقائق مؤخرا وكشف العالم أن الطائرات روسية وان روس فاقنر هم من يدعم قواة حفتر وليس رعاة بل الإمارات وان من يساند قواة حفتر على الأرض أتو من جنوب الصحراء ولم يأتوا من شرق ليبيا ولا من أقصى الجزيرة العربية، للأسف هذه هي سياسة الجماعة “الغاية تبرر الوسيلة”..

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