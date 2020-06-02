الامارات تنتقد ادعاءات مندوب “الوفاق” حول ليبيا

رفضت دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل قطعي ما ورد في رسالة المندوب الليبي في الأمم المتحدة بشأن دور إماراتي للصراع الدائر في ليبيا معتبرة أنها مغلوطة وتهدف إلى تشتيت الانتباه عن العمليات التركية الخطيرة.

وقالت الإمارات في رسالة وجهتها مندوبتها في المنتظم الأممي إنها ترفض الاتهامات الباطلة والمغلوطة التي وردت في رسالة مندوب حكومة الوفاق بتاريخ 13 مايو الماضي وفي بيانه بتاريخ 19 مايو، مشيرة إلى أن مواقفها الدائمة تجاه ليبيا تدحض ما ورد في كلام المندوب الليبي.

وأكدت في الرسالة إنها لا طالما دعمت الاستقرار في ليبيا وكانت دائما مع حل سياسي دائم يحقق تطلعات الشعب الليبي في الأمن وذلك عبر الوقف الفوري لإطلاق النار والانطلاق في عملية سياسية تحت رعاية الأمم المتحدة.