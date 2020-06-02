اخبار ليبيا الان

إغلاق تام لمنافذ بلدية الجفرة لمدة 15 يوما

تم النشر منذُ 14 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أصدر المجلس التسييري لبلدية الجفرة القرار رقم ( 1 ) لسنة 2020م  اعلن من خلاله الاغلاق التام لجميع منافذ بلدية الجفرة الجنوبية والشرقية والغربية لمدة 15 يوما اعتبارا من اليوم الثلاثاء لمواجهة انتشار وباء كورونا كوفيد 19 .

    

ودعا البيان كافة الاجهزة الامنية الى التنسيق فيما بينها مع اللجنة العليا لمكافحة كورونا بالجفرة ووضع الية التطبيق المناسبة .

   

واستثنىى القرار شاحنات نقل البضائع وصهاريج الوقود والحالات الانسانية المستعجلة ، وكذلك عبور المسافرين المتجهين الى مناطقهم عبر الطريق الرابط بين الجفرة والمناطق المحاذية لها .

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك