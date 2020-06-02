إغلاق تام لمنافذ بلدية الجفرة لمدة 15 يوما

أصدر المجلس التسييري لبلدية الجفرة القرار رقم ( 1 ) لسنة 2020م اعلن من خلاله الاغلاق التام لجميع منافذ بلدية الجفرة الجنوبية والشرقية والغربية لمدة 15 يوما اعتبارا من اليوم الثلاثاء لمواجهة انتشار وباء كورونا كوفيد 19 .

ودعا البيان كافة الاجهزة الامنية الى التنسيق فيما بينها مع اللجنة العليا لمكافحة كورونا بالجفرة ووضع الية التطبيق المناسبة .

واستثنىى القرار شاحنات نقل البضائع وصهاريج الوقود والحالات الانسانية المستعجلة ، وكذلك عبور المسافرين المتجهين الى مناطقهم عبر الطريق الرابط بين الجفرة والمناطق المحاذية لها .