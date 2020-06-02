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نورلاند: الحوار مفتوح أمام جميع الأطراف الليبية المستعدة لوضع أسلحتها جانبا والالتقاء بالوسائل السلمية

تم النشر منذُ 13 ساعة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24 – متابعات

جدد السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، تأكيده على أنّ الحوار مفتوح أمام جميع الأطراف الليبية المسؤولة المستعدة لوضع أسلحتها جانبا ورفض التدخل الأجنبي والالتقاء بالوسائل السلمية، على حد قوله.

جاء ذلك خلال تشاورات أجراها  السفير نورلاند ونائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق أمس الثلاثاء، حول آفاق العودة المبكّرة إلى آلية “5 + 5” واستئناف الحوار السياسي.

وندّد نورلاند، بالقصف الذي استهدف يوم الأحد حديقة عامة بطرابلس وأدّى إلى مقتل خمسة مدنيين وألحقت إصابات بالغة بصبي صغير حسب ما أفادت به التقارير، وفق ما نشرت السفارة الأمريكية لدى ليبيا على صفحتها الرسمية في “فيسبوك”.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، قد رحبت أمس الإثنين بقبول كل من حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي، استئناف مباحثات وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية المرتبطة بها بناءً على مسودة الاتفاق التي عرضتها البعثة على الطرفين خلال محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في 23 فبراير الماضي.

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  • نشر فصل من فصول الخطة اليهودية الماسونية
    عندما تجد دولة مازال يقطن بها البدو والاغبياء تصبح أرض خصبة لزراعة جميع محاصيلك الزراعية ويمكنك أن تفعل فيها ماتشاء … نتيجة الغباء المركب لدى مدن الساحل فقاموا بفرض عليهم الفلسطيني فايز السراج … ونتيجة التركيبة البدوية لدى الدواخل فقاموا بفرض عليهم عميل المخابرات الامريكية خليفة حفتر تفاصيل الاتفاق من داخل دولة الامارات الصهيونية … وحيثيات الاتفاق الذي وقع عليها السراج وحفتر في الامارات برعاية أمريكية الدباجة :
    قام فايز السراج وخليفة حفتر بعقد أتفاق بدولة الامارات بحضور أزلام النظام السابق وهم عارف النايض واحمد قذام الدم ممثل سيف الاسلام وعلى الكيلاني ومصطفى الزائدي بمباركة الولايات المتحدة الامريكية ودعم أسرائيلي أتفقوا على إبادة جرذان فبراير (حسب كلامهم هم ) من الشرق والغرب وتتكون الخطة من ثلاث بنود وهي (أ) ،(ب) ،(ج) على النحو التالي :
    1- يقوم حفتر بتحشد أكبر عدد من جرذان الشرق بتحالف مع انصار المعتوه القذافي لشن أكبر حملة عسكرية على الغرب بعدها يقوم السراج .
    2- يقوم السراج بإعلان حالة النفير العام وعدم الهروب المعرفته مسبقاً بالخطة لتجميع أكبر عدد من ميلشيات فبرايربالمنطقة الغربية.
    3- فيقوم حفتر بتوقيع اتفاقيات عسكرية مع روسيا ومنحها قواعد داخل ليبيا لكي يفتح الباب لسراج بفعل ذلك.
    4- بالفعل قام السراج بتوقيع مع تركيا صديقة روسيا وحبيبة امريكا لتنفيذ الخطة (ب) وهي :
    – نقل جميع الدواعش المتواجدين في سوريا بمدينة أدلب السورية الى ليبيا باشراف المخابرات الامريكية والعسكرية الاسرائيلية.
    – تقوم قطر بتمويل عمليات نقل الدواعش من سوريا الى ليبيا بالاتفاق مع مدينة مصراتة .
    – القضاء على قبيلة ترهونة وتجريدها من سلاحها بعد ماقام السراج بتوريطها عبر تكليف اللواء السابع بالهجوم على العاصمة لمعرفة قواتها نتيجة أنهم بدو بلعوا الطعم بشكل غير متوقع .
    – توريط أكبر عدد من قبائل البدو معها في الهجوم على العاصمة لتحقيق مأرب أخرى لايستطيع الليبيين فهمها.
    – الأيام القادمة سيكون هناك مصير يتنظر القبائل الأخرى بنفس مصير ترهونة .
    – العمل أفلاس ليبيا بسبب تكاليف الحرب لاعطاء حجة لحفتر والبدو بقفل النفط أو استمرار الحرب بين الشرق ولغرب على النفط بقيادة السراج وحفتر .
    – تشكل حكوماتين واحدة في الشرق بقيادة عميل فجر ليبيا العبد الثني التابع لمصراتة والثانية لسراج التابع لمصراتة هؤلاء لهم اهداف وأغراض لايستطيع الليبيين فهمها الا بعد فترة .
    5- لكي يقوم باشاغا عميل المخابرات البريطانية بمنح الولايات الامريكية قواعد عسكرية بالمنطقة الغربية بحسب معرفة الولايات المتحدة الامريكية الجيدة بالشعب بعدم قبول قواعد امريكية فأوكلت المهمة لتركيا بالتوقيع السراج لتبدأ تفاصيل الخطة (ب) وهي:
    – تقوم روسيا باستلام قاعدة الجفرة رسميا بموافقة عميل امريكا خليفة حفتر … بينما تقوم امريكا باستلام قاعدة الوطية رسميا بعد فيلم تحريرها.
    – وتقوم امريكا باستلام قاعدة الوطية ومعتيقة رسميا بموافقة الفلسطيني من أصل يهودي فايز السراج لتنفيذ الخطة (ج) من ليبيا وهذه العملية تمت برعاية يهود ليبيا في ايطاليا برئاسة لوزان .
    – وتقوم فرنسا باستلام منطقة الجنوب بموافق اليهوديان الجنسية حفتر والسراج لسيطرة على حوض مرزق بقيادة العبد عيسى التباوي عميل المخابرات الفرنسية لاقامة دولة الصحراء.
    تفاصيل الخطة (ج) ستكون خلال الايام القادمة وستكون مدة حربها 10 سنوات قادمة بأشراف الدول الماسونية العربية مالايعرفه الجرذان وصفهم الازلام يقوم بتسير حكومة الوفاق الوطني وحكومة الليبية المؤقتة حسب رغبة المخابرات العسكرية الاسرائيلية فدول الاتحاد الاوروبي وامريكا وكندا واستراليا هم عبيد للمجالس اليهودية الماسونية … مندوبين المنطقة الشرقية مصر والامارات في حالة حفتر يبي روسيا أو فرنسا فيقوم بالاتصال بالمندوبين … ومندوبين المنطقة الغربية قطر وتركيا في حالة حفتر يبي امريكا أو بريطانيا عليه الاتصال بالمندوبين خلال الايام القادمة ستظهر نتائج غباء فبراير في الشرق والغرب … نحب نذكر الشعب الليبي بمن هو السراج وحفتر اللذان كانا يعملان في نظام معمر القذافي حفتر يعمل تحت أشراف أحمد قذاف الدم والسراج يعمل تحت أشراف مبروك زهمول فالوقت التي كانت فيه نادية رفعت سكرتيرة عزالدين الهنشري قلم معمر القذافي … بينما يقوم حفتر بتزويد أحمد بمعلومات استخباراتية للقذافي ليقوم بعدها القذافي بشراء فيلة فخمة له في مصر عن طريق احمد قذاف الدم … مالايعرفه جماعة 17 فبراير بإن سيف الاسلام موجود بالمنطقة الشرقية بمقر إحد الكتائب العسكرية السابقة تحت الأرض لتنسيق مع زميل الدراسة ماكرون وروسيا وامريكا وبريطانيا عبر الفضيل الامين رئيس المجلس الماسوني الليبي المكلف من دكتور الخاص لملكة بريطانيا.
    – لماذا لم يقوم السراج بكشف محتوى اتفاقات الامارات وايطاليا بينه وبين حفتر وحفتر كذلك ….؟؟.
    لانها صفقة القرن تمت من خلال الطرفين بأشراف مصر والامارات وقطر وتركيا لاتوجد بينهم خلافات كله وهم وضحك على الشعوب وخلال الايام القادمة سنكشف خطة نهر النيل ضمن صفقة القرن … وجميع الازمات في ليبيا مفتعلة تقوم بها المخابرات العسكرية الاسرائيلية والامريكية مالايعرفة الشعب الليبي جميع مخابرات العالم بمافيهم امريكا واوروبا والعربية والتركية تعمل لصالح المخابرات العسكرية الاسرائيلية.
    للحديث بقية

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